“Non si vede ma si cura”: la Farmacia Turenum aderisce alla campagna regionale di screening gratuito per l’epatite C

Cos'è l'epatite C?

L'epatite C è una malattia del fegato causata dal virus HCV. L'infezione può rimanere silente per anni senza provocare alcun sintomo. Tuttavia, nel lungo periodo può provocare danni alle cellule del fegato fino a causare danni gravi e potenzialmente fatali come cirrosi epatica o cancro del fegato.

Il test gratuito

Lo screening viene offerto gratuitamente dalla

Il test permette di individuare precocemente l'infezione da virus dell'epatite C prima che questa causi gravi danni al fegato.

Se individuata, l'infezione potrà essere debellata attraverso l'utilizzo di una terapia farmacologica efficace nel 95% dei casi e con pochi effetti collaterali.

A chi è rivolto

nati e nate tra il 1969 e il 1989, cioè le persone di età compresa tra i 35 e i 55 anni, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti

persone in carico ai Servizi pubblici per le dipendenze, indipendentemente dalla nazionalità e dall'anno di nascita

detenuti in carcere, indipendentemente dalla nazionalità e dall'anno di nascita

Come aderire

L'adesione è su base volontaria, il test è

Le persone che intendono aderire possono presentarsi presso la Farmacia Turenum o contattare il

Per qualsiasi dubbio o informazione contatta lo staff della Farmacia Turenum attraverso il servizio Info & Prenotazioni whatsapp (3701122153)