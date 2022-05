Non solo Gucci: la tradizione tranese nella mostra "Moda è Cultura"

Non solo Gucci. A Trani la moda, in diverse declinazioni, da secoli è tradizione (si pensi alle Caterinette) e cultura. E proprio "Moda è Cultura" è il titolo della mostra che verrà inaugurata questa sera alle 18 presso la "Sala Rondini" dei Padri Barnabiti (piazza Tiepolo 1): in particolare la mostra "Moda è Cultura – la moda del '900" verrà presentata dalle studentesse dell'Istituto "Sergio Cosmai" indirizzo "Moda" di Trani, organizzata con la partecipazione della Comunità dei padri Barnabiti, il Museo Diocesano di Bisceglie e l'Iiss (Istituto di istruzione secondaria superiore "Sergio Cosmai" di Trani-Bisceglie, di cui è dirigente scolastico il prof. Vito Amatulli.Protagoniste, dunque le alunne del quinto anno dell'indirizzo "Moda" di Trani, che hanno completato quest'anno il Pcto, percorso per competenze trasversali di orientamento (ex alternanza scuola lavoro ), per una mostra di abiti che ha visto la preziosa collaborazione con il Museo Diocesano di Bisceglie, cominciata nell'anno scolastico 2019/20 con la presentazione del progetto, con il responsabile dott. Giacinto Lanotte e tutor del Museo dott.ssa Marcella Di Gregorio.Le studentesse hanno selezionato, visionato e fatto descrizioni modellistiche sia degli abiti che degli accessori che vanno dalla fine dell'800 a metà 900 (in particolare anni 60/70), hanno realizzato i disegni di alcuni di questi abiti con le versioni attuali. Gli abiti che sono in esposizione nella mostra sono stati prestati dal Museo Diocesano di Bisceglie all' Istituto Cosmai proprio per realizzare l'esposizione, che rimarrà aperta fino a fine maggio.