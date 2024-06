Non ti scordar di te conclude il suo cammino e apre le porte del Giardino dei Sensi

Il Giardino dei Sensi di Villa Segettaro rinasce grazie al progetto Non ti scordar di te promosso dalle città di Trani e Bisceglie grazie alle associazioni Il Pineto e Arca dell'Alleanza, vincitrici del bando Puglia Capitale Sociale 3.0. I fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia hanno permesso di riqualificare dell'area verde annessa alla sede del Pineto, centro socio-educativo che segue soggetti con disabilità, ed ha guidato le famiglie lungo un percorso di sostegno psicologico alla genitorialità con incontri tenuti da mediatori familiari di Arca dell'Alleanza. Anche le istituzioni hanno voluto essere presenti all'inaugurazione del giardino sensoriale: Laura Liddo (Dirigente sezione Benessere Sociale) e Valentina Romano (Direttore dipartimento Welfare) per la Regione Puglia; Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, assessori alle Politiche Sociali per i comuni di Trani e Bisceglie, che hanno patrocinato il progetto."Il grandissimo impegno dimostrato dai ragazzi che frequentano la nostra associazione ci ha davvero commosso. Li abbiamo messi sotto torchio - ammette Francesco De Feudis, presidente dell'associazione Il Pineto - hanno lavorato con noi al freddo e al caldo, dimostrando collaborazione ed entusiasmo. Il giardinaggio è faticoso ma regala bellissime soddisfazioni, che condividiamo con i professionisti che ci hanno supportato". Il prezioso contributo dato al progetto dai ragazzi del Pineto, dalle loro famiglie e dai volontari della struttura è stato coordinato da Saverio Calò, educatore che lavora a stretto contatto con i ragazzi del Pineto, e Pietro Casamassima, il giardiniere che ha guidato i lavori nei mesi di preparazione del terreno e di semina, che hanno regalato lo spettacolo di forme e colori del giardino."L'Associazione Atad il Pineto lavora da anni con il sostegno delle famiglie e dei volontari. Sono tantissime le attività che i nostri ragazzi svolgono con impegno e curiosità ogni giorno; abbiamo notato una particolare coinvolgimento nell'accogliere qui nel giardino i bambini della scuola dell'infanzia e primaria. Con la guida del nostro educatore Saverio, insieme ai volontari e ragazzi del Pineto, i giovani ospiti hanno conosciuto le diverse piante ornamentali, officinali e l'orto, tante specie particolari che caratterizzano il Giardino dei Sensi - racconta Francesca Barbagiovanni, sociologa e coordinatrice del progetto. Barbagiovanni anticipa i programmi per il futuro: "Villa Segettaro manterrà aperte le porte a tutti coloro che vogliano ritagliarsi un momento di sana condivisione di esperienze sociali: studenti, cittadini di ogni età, turisti, volontari desiderosi di dare il proprio contributo al mantenimento di questo luogo incantevole . Abbiamo tante iniziative in agenda sia durante l'estate che a partire da settembre, quando riprenderanno tutte le attività"."Il percorso intrapreso con le famiglie per parlare di genitorialità è stato un cammino emozionante, ricco di spunti di crescita e riflessione. Le coppie che hanno partecipato sono state protagoniste di piccoli cambiamenti che hanno, poi, riportato all'interno del loro sistema di relazioni". Queste le parole di Leonardo Trione, psicologo counselor e mediatore familiare dell'associazione Arca dell'Alleanza di Bisceglie, in merito al percorso di educazione e sostegno alla genitorialità, nell'ambito del progetto Non Ti Scordar Di Te. "Soprattutto nei momenti più delicati, l'accompagnamento di un professionista può realmente aiutare a superare situazioni di crisi" afferma il dottor Trione, che conclude: "Questo è ciò che consigliamo soprattutto nella fase della metamorfosi adolescenziale, un tema che abbiamo affrontato diverse volte durante gli incontri che hanno scandito gli ultimi mesi. Un buon dialogo tra genitori può accompagnare i momenti di crescita dei propri figli e favorire la quiete nella tempesta che può generarsi tra le mura di casa"."Verrò presto a visitare il giardino", ha promesso Valentina Romano, intervenuta in videochiamata, "perché siamo felici di vedere i risultati portati a termine dalle associazioni, un esempio virtuoso di come utilizzare al meglio le risorse messe in campo dalla Regione che in questo caso ha il merito di mettere insieme più soggetti, in grado di sviluppare progetto bellissimo".Laura Liddo commenta entusiasta i lavori effettuati nel giardino dei sensi e plaude ai ragazzi impegnati nel progetto: "L'agricoltura sociale di cui tanto si parla trova in questo progetto risultati davvero gratificanti, considerando il fine nobile dell'iniziativa non finalizzata alla raccolta e commercializzazione dei prodotti ma a creare valore aggiunto al capitale sociale, che in questo progetto trova dimostrazione plastica".Gli assessori alle Politiche Sociali dei comuni di Trani e Bisceglie, Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, hanno dimostrato grande emozione dinanzi alla bellezza del giardino, visitato a giugno dello scorso anno anche dai sindaci delle due città che hanno patrocinato il progetto. Entrambe hanno ringraziato le associazioni coinvolte, i ragazzi e le loro famiglie, i volontari e la Regione, augurandosi di poter mostrare l'esempio virtuoso realizzato dal progetto "Non Ti Scordar Di Te" ai cittadini di Trani e Bisceglie.