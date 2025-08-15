Attualità
Nuova opportunità di lavoro nel sociale, la Comunità Oasi2 assume operatori notturni
Aperta la selezione per una figura educativa da inserire nelle sedi di Trani e Ruvo
Trani - venerdì 15 agosto 2025
La Cooperativa Sociale Oasi 2 San Francesco cerca un/a Operatore/trice Notturno/a da inserire all'interno dell'équipe educativa di una Comunità Terapeutica Residenziale per persone con dipendenze patologiche.
La figura ricercata si occuperà di:
• vigilanza e monitoraggio della struttura e degli ospiti durante le ore notturne;
• osservazione e rilevazione del benessere psico-fisico delle persone accolte;
• gestione di eventuali criticità o situazioni emergenziali, in coordinamento con l'équipe educativa e sanitaria;
• compilazione dei registri di turno e della documentazione interna, con particolare attenzione alla trasmissione delle informazioni utili al passaggio di consegne.
Requisiti fondamentali:
• esperienza, anche minima, in ambiti educativi, assistenziali o residenziali con adulti in situazione di fragilità;
• affidabilità, autonomia operativa, capacità di gestione delle dinamiche notturne all'interno di una comunità terapeutica;
• disponibilità a lavorare su turni notturni, inclusi fine settimana e giorni festivi;
• patente di guida di categoria B e disponibilità di mezzo proprio;
• condivisione della mission e dei valori della Comunità Oasi 2.
Data di chiusura della chiamata: 30 settembre. Inizio attività: 1 ottobre. Luogo di lavoro: Trani, Ruvo Di Puglia.
Si offre:
• contratto di lavoro a tempo determinato;
• 33 h settimanali;
• CCNL Cooperative Sociali
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (D. Lgs. n. 198/2006). Inviare Lettera di Presentazione e CV a hr@oasi2.it indicando nell'oggetto: "Candidatura Operatore Notturno Comunità Dipendenze".
La figura ricercata si occuperà di:
• vigilanza e monitoraggio della struttura e degli ospiti durante le ore notturne;
• osservazione e rilevazione del benessere psico-fisico delle persone accolte;
• gestione di eventuali criticità o situazioni emergenziali, in coordinamento con l'équipe educativa e sanitaria;
• compilazione dei registri di turno e della documentazione interna, con particolare attenzione alla trasmissione delle informazioni utili al passaggio di consegne.
Requisiti fondamentali:
• esperienza, anche minima, in ambiti educativi, assistenziali o residenziali con adulti in situazione di fragilità;
• affidabilità, autonomia operativa, capacità di gestione delle dinamiche notturne all'interno di una comunità terapeutica;
• disponibilità a lavorare su turni notturni, inclusi fine settimana e giorni festivi;
• patente di guida di categoria B e disponibilità di mezzo proprio;
• condivisione della mission e dei valori della Comunità Oasi 2.
Data di chiusura della chiamata: 30 settembre. Inizio attività: 1 ottobre. Luogo di lavoro: Trani, Ruvo Di Puglia.
Si offre:
• contratto di lavoro a tempo determinato;
• 33 h settimanali;
• CCNL Cooperative Sociali
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (D. Lgs. n. 198/2006). Inviare Lettera di Presentazione e CV a hr@oasi2.it indicando nell'oggetto: "Candidatura Operatore Notturno Comunità Dipendenze".