Nuova opportunità di lavoro nel sociale, la Comunità Oasi2 assume operatori notturni

La Cooperativa Sociale Oasi 2 San Francesco cerca un/a Operatore/trice Notturno/a da inserire all'interno dell'équipe educativa di una Comunità Terapeutica Residenziale per persone con dipendenze patologiche.La figura ricercata si occuperà di:• vigilanza e monitoraggio della struttura e degli ospiti durante le ore notturne;• osservazione e rilevazione del benessere psico-fisico delle persone accolte;• gestione di eventuali criticità o situazioni emergenziali, in coordinamento con l'équipe educativa e sanitaria;• compilazione dei registri di turno e della documentazione interna, con particolare attenzione alla trasmissione delle informazioni utili al passaggio di consegne.Requisiti fondamentali:• esperienza, anche minima, in ambiti educativi, assistenziali o residenziali con adulti in situazione di fragilità;• affidabilità, autonomia operativa, capacità di gestione delle dinamiche notturne all'interno di una comunità terapeutica;• disponibilità a lavorare su turni notturni, inclusi fine settimana e giorni festivi;• patente di guida di categoria B e disponibilità di mezzo proprio;• condivisione della mission e dei valori della Comunità Oasi 2.Data di chiusura della chiamata: 30 settembre. Inizio attività: 1 ottobre. Luogo di lavoro: Trani, Ruvo Di Puglia.Si offre:• contratto di lavoro a tempo determinato;• 33 h settimanali;• CCNL Cooperative SocialiLa ricerca è rivolta ad ambo i sessi (D. Lgs. n. 198/2006). Inviare Lettera di Presentazione e CV a hr@oasi2.it indicando nell'oggetto: "Candidatura Operatore Notturno Comunità Dipendenze".