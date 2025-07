Ruggero Mennea : Un Welfare Pugliese in Rete per il Futuro delle Comunità

Social Video 6 minuti Comunità in Rete: presentato a Trani il bando della Regione Puglia Tonino Lacalamita

11 foto Comunità in Rete - Presentazione del Bando della Regione Puglia - Trani

L'incontro, organizzato da U.DI.CON a Trani, rilancia le infrastrutture sociali con un investimento da 5 milioni di euro per un welfare più inclusivo e accessibile. Lacompie un passo significativo verso il rafforzamento delle proprie politiche di welfare con l'attivazione dell'avviso pubblico "Comunità in Rete". L'associazione dei consumatoriha ospitato oggi, 10 luglio, un incontro presso l'Hotel IBIS Style di Trani (ex Hotel Trani), per discutere di questa importante iniziativa. A partire dal 14 luglio, gli enti del Terzo Settore avranno l'opportunità di accedere a un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro destinato all'ammodernamento e all'incremento dei posti utente nelle strutture sociali e socio-assistenziali private del territorio.L'evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali e politiche di rilievo. Per la Regione Puglia erano presenti la Dott.ssa, dirigente della Sezione Benessere Sociale e Innovazione e Sussidiarietà, e il Dott., consigliere delegato al Welfare, che ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per il futuro del welfare pugliese. Ad accogliere gli intervenuti, il Sindaco di Trani,, che ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto: "La valorizzazione del patrimonio edilizio è di per sé un valore, se poi in questa casa ci abitano e vengono seguite persone in condizione di fragilità, penso agli anziani o ai minori, questi progetti assumono un valore doppio".L'U.DI.CON era rappresentata da, che ha dichiarato: "Il bando della Regione Puglia che viene presentato oggi, finanziato con i fondi europei, merita assolutamente di essere diffuso fra gli operatori sociali del settore. La nostra organizzazione, di respiro nazionale, ha come finalità il presidio dei diritti dei cittadini/consumatori e la loro informazione. Saremo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, sapendo poi indirizzare i potenziali fruitori del bando verso i canali deputati". Presente anche l'Avv., coordinatore provinciale di, che ha evidenziato l'impegno del suo partito nella diffusione del bando: "Siamo impegnati in questi giorni a diffondere questo bando sul territorio, le domande si possono presentare dal prossimo 14 luglio, perché rappresentano delle opportunità anche per il Terzo Settore".La Segretaria cittadina di Azione,, ha aggiunto una riflessione più ampia: "Il nostro gruppo segue con grande attenzione le tematiche legate al sociale; l'iniziativa di oggi è importante che venga recepita dal nostro territorio che ha bisogno di essere attenzionato e soddisfatto nei bisogni sociali primari. È vero siamo critici, su questo versante, nei confronti dell'Amministrazione Bottaro, ma sia chiaro non abbiamo alcun pregiudizio verso la stessa, spesso ci è anche capitato di lodare e sostenere le iniziative poste in essere; tuttavia, crediamo che sia necessaria un'azione più incisiva che parta dall'ascolto delle istanze che arrivano dai cittadini che si trovano in condizione di povertà sociale. Sappiamo che nessuno ha la ricetta giusta per risolvere i problemi sociali della Città, tuttavia esiste il giusto approccio fatto di dialogo ed ascolto e questo, a nostro parere, manca a questa Amministrazione".Il bando che è stato presentato, , approvato con Determina Dirigenziale 859 del 12 giugno 2025 nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 (Priorità 8. Welfare e Salute), mira a sostenere interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici esistenti. L'obiettivo è chiaro: potenziare la rete di servizi essenziali per le fasce più fragili della popolazione. Tra le strutture ammissibili figurano quelle dedicate a minori, diversamente abili, anziani, persone con problematiche psico-sociali e adulti con problematiche sociali, tutte codificate dal Regolamento regionale 4/2007. Un aspetto innovativo dell'avviso è la possibilità di finanziare anche strutture a carattere di sperimentalità, pur non espressamente codificate, aprendo così le porte a progetti innovativi e all'avanguardia nel campo del supporto sociale.Nel dettaglio possono presentare domanda un'ampia gamma di soggetti, tra cui imprese sociali, cooperative sociali e loro consorzi, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici e altri enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Ogni proposta progettuale dovrà avere un costo minimo di 100.000 euro, garantendo interventi di una certa rilevanza. L'avviso opererà a sportello, il che significa che le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo fino all'esaurimento dei fondi o alla conclusione del programma. Questo approccio premia la prontezza degli enti, che possono già accreditarsi sulla piattaforma "Bandi PugliaSociale" dal 20 giugno 2025, il giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)."L'iniziativa "Comunità in Rete" si configura - ha detto Ruggero Mennea nel suo intervento - come un pilastro strategico per la Regione Puglia, un investimento concreto nel benessere dei cittadini e nella costruzione di una società più equa e solidale. La sinergia tra enti pubblici e privati del Terzo Settore si rivela ancora una volta fondamentale per dare risposte efficaci alle esigenze del territorio e per tessere una rete di supporto sempre più capillare e resiliente, per questo mi piace comunicare che è in progetto l'apertura su Trani di uno sportello welfare regionale".