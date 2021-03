Nuova stretta su vendita di bevande, uscite e scuole: tutto quello che c'è da sapere

Stop asporto dalle 18 in festivi e prefestivi



Vietato stazionare in piazze e lungomari

Scuola: a Bari e Taranto chiuse fino a dopo Pasqua

Nei giorni festivi e prefestivi è vietato in Puglia l'asporto di cibi e bevande dagli esercizi commerciali e dai distributori automatici, a partire dalle ore 18. Nell'ordinanza è inoltre specificato che gli esercizi commerciali devono esporre cartelli in cui è indicato i numero delle persone ammesse contemporaneamente. La mascherina va usata dentro i locali, tranne nel momento della consumazione di cibi e bevande.Vietato stazionare davanti alle scuole, nelle piazze e sui lungomari. È consentito stare "in solituidne o in compagnia di persone dello stesso nucleo familiare o convventi o per usufruire di servizi essenziali". Il provvedimento dispone inoltre che i sindaci possano disporre la chiusura di strade e piazze "allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie".Dal 12 marzo e fino al 6 aprile è sospesa la didattica in presenza in tutte le scuole delle province di Bari e Taranto. "Le istituzioni scolastiche - prosegue l'ordinanza - devono garantire la didattica digitale integrata" e provvedere "agli adempimenti urgenti ove è necessaria l'implementazione tecnlogica".