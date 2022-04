Nuova tratto di Ztl nel centro storico, riguarda via Mario Pagano e piazza Longobardi

Un nuovo tratto di Ztl in arrivo nel centro storico della città, che va a completare la disposizione di una intera zona: la giunta comunale ha approvato infatti l'istituzione della zona a traffico limitato nel tratto di via Mario Pagano compreso tra via Marsala (escluso) e via Annunziata; in via Annunziata, intero tratto tra via Mario Pagano e piazza Campo de' Longobardi; in Piazza Campo de' Longobardi, nel tratto compreso tra via Annunziata e via Lorenzo Festa Campanile, con modifica del senso di marcia di via Lorenzo Festa Campanile, col senso di marcia da via Mario Pagano, in direzione piazza Campo de' Longobardi.L'accesso alla Ztl avverrà attraverso sistema di controllo automatico di varco elettronico e saranno istituiti spazi di sosta riservati nel tratto di piazza Campo de' Longobardi, compreso tra via Annunziata e via Lorenzo Festa Campanile, ai soli residenti della zona interessata.A motivazione della decisione, nella delibera si legge: "Sono pervenute a questa Amministrazione richieste verbali da parte degli esercenti di attività commerciali tese alla riqualificazione e migliore fruibilità da parte dei cittadini di Via Mario Pagano nel tratto compreso fra Via Marsala e Piazza Campo de' Longobardi. Dato atto che è obiettivo strategico dell'Amministrazione, alzare ulteriormente la qualità del centro storico e rafforzare sempre di più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della 2 memoria, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio. Nel contesto delle già esistenti Ztl si è verificato un aumento del flusso di cittadini nel Centro Storico nelle ore diurne, pomeridiane e serali nel periodo invernale che hanno eletto tali zone a centro di aggregazione sociale e di passeggio, nonché è sempre più frequente oggetto di visite turistiche. L'incremento delle Ztl nel Centro Storico della città può suscitare ulteriori benevoli effetti che scaturiscono dalla minore presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale-storico e artistico e migliore fruibilità del centro storico.