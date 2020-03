Nuovi orari per il Centro Biomedico Analisi Cliniche Papagni

Il Centro Biomedico Analisi Cliniche Papagni, sito in Trani in via de Cuneo n. 54, è aperto con un nuovo orario al pubblico.In seguito alle note disposizioni anti coronavirus, emanate dalla Regione Puglia (prot. N. AOO 7183/4151 del 12/03/2020), fino al 3 aprile 2020 il Cento Biomedico Papagni assicura l'erogazione di prestazioni su richieste con codice di urgenza certificato dal medico (codice di priorità U o B), come ad esempio:- controllo PT e INR in TAO,- controllo in terapie oncologiche, farmacovigilanza,- prestazioni non differibili (ad esempio in gravidanza).Invece, per le prestazioni già prenotate, queste saranno eseguite a partire dal prossimo 5 aprile 2020.Il laboratorio osserverà fino al 3 aprile i seguenti orari: ore 7:30 – 12:00 dal lunedì al venerdì. L'apertura del sabato è sospesa.La sede di Molfetta del Centro Biomedico Analisi Cliniche Papagni, resterà chiusa fino al 03/04/2020.