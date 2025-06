Off Shore, oggi il gran finale con la tanto attesa "Long Race"

Ultimo appuntamento con il Campionato Europeo Off Shore Gran Prix Regione Puglia - Trofeo Città di Trani. Domenica 8 giugno si assisterà alla tanto attesa Long Race, la lunga gara -W.C. Class 3d/5000 che dalle ore 12 alle ore 13.30 vedrà sfrecciare i nove catamarani ad oltre 200 km/H nello specchio d'acqua che circonda la città di Trani. Uno spettacolo unico che torna in città dagli anni '90 e sta facendo sognare grandi e piccoli.Una domenica ricca di emozioni che partirà con le prove libere W.C. Class 3D/5000 dalle ore 09.30 alle ore 11.00 e nell'attesa della grande gara di long race in programma dalle 12 alle 13.30. Roberto Mariani, campione di freestyle e jetsky, allieterà il pubblico con la sua esibizione a partire dalle 11.10 fino alle 11.30 a cui seguirà lo spettacolo di Flyboard dalle ore 11.30 alle ore 12.00.Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00 l'imperdibile glamour del Pilot red carpet per applaudire gli incredibili atleti prima della proclamazione dei vincitori del Trofeo città di Trani - Gran Prix Regione Puglia, in programma alle 15.30.Dalle 16 ultime esibizioni per Roberto Mariani a chiusura della manifestazione, con il suo Freestyle Jetsky dalle ore 16.00 alle ore 16.20 e flyboard dalle ore 16.30 alle ore 16.50.Dal fortino, passando per la villa e il lungomare e fino al monastero, il posto in prima fila è assicurato per godere da vicino le emozioni che la velocità delle imbarcazioni e l'adrenalina della competizione sanno trasmettere. La sfida tra i catamarani è stata una sorpresa per il pubblico che ha seguito con curiosità e incredulità la prima gara di venerdì, tra sorpassi spettacolari su rettilinei e curve, il capovolgimento dell'imbarcazione finlandese, senza alcuna conseguenza per i piloti, e la rimessa a dimora dei catamarani al molo Santa Lucia che ha fatto stare tutti i curiosi con il naso all'insù per guardare le manovre dei professionisti.La manifestazione si concluderà sempre in piazza Trieste dalle ore 20 con lo show a cura della band La sera dei miracoli che, tra parole e note, ricorderà con un sentito omaggio musicale e teatrale Lucio Dalla. Una band nata dalla comune passione di sei musicisti (Enzo Matichecchia, Carlo Pisani, Leo de Candia, Elio Drago, Leo Sciancalepore, Noemi Mazzola) che per l'occasione avranno sul palco anche l'attrice Lella Mastrapasqua per raccontare curiosità e aneddoti sulla vita personale e artistica di Dalla in un Reading teatrale che intervallerà le canzoni interpretate dal frontman Enzo Matichecchia.EQUIPAGGI E IMBARCAZIONI PARTECIPANTI• Cardazzo – G. ColtroItalia – Imbarcazione D-2 D• Roberto Lo PianoItalia – Imbarcazione D-16• De Mitri – M. PetroniItalia – Imbarcazione D-17 F• S. Barlesi – J. KunklimItalia/Svezia – Imbarcazione D-20• G.P. Montavoci – L. AssiItalia – Imbarcazione D-6• F. Magnani - A. HuoberItalia - Imbarcazione D-8• L. Bacchi – A. BacchiItalia – Imbarcazione D-10• Pinelli – J.T. BraatenFrancia/Norvegia – Imbarcazione D-96 F• M. Johnsson – J. MyllymäkiFinlandia – Imbarcazione D-101• F. Groth – F. ErikssonSvezia – Imbarcazione D-86