Oggi a Trani l'assemblea regionale del Pd Puglia

"Oggi, 24 Luglio 2023, alle ore 16,30 a Trani, presso Palazzo San Giorgio, Centro Congressi in Via San Giorgio, 26, si terrà l'Assemblea Regionale del PD Puglia". È quanto comunica l'avvocato Antonio Giannetti, Segretario cittadino del Partito Democratico. "Sarà l'occasione" continua il segretario "per presentare le iniziative di raccolta firme nell'ambito della campagna nazionale "Estate militante", il nuovo Statuto regionale del PD Puglia, la nuova rivista politica espressione del Partito e la Festa dell'Unità Regionale del PD Puglia che si terrà dal 1 al 3 settembre a Racale in provincia di Lecce." "L'incontro è aperto a tutti, tesserati e simpatizzanti" conclude Giannetti "per cui vi aspettiamo numerosi, a questo evento regionale, unico nel suo genere, fortemente voluto dalla Segreteria cittadina".