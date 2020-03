Oggi chiusi alcuni uffici giudiziari per interventi di sanificazione

Oggi alcuni uffici giudiziari tranesi resteranno chiusi per sanificazione. Palazzo Torres (in Piazza Duomo) e Palazzo Borsellino (sede della polizia giudiziaria, in Piazza Mazzini) sono off limits per l'intervento di una squadra dell'Amiu. La misura ritenuta "a scopo prudenziale" è stata adottata a seguito della positività al coronavirus del padre di un'impiegata. La riapertura dei 2 stabili è prevista per lunedì mattina. Un presidio, per le urgenze, dell'ufficio gip-gup è operativo a Palazzo Candido (adiacente Palazzo Torres, sede del tribunale civile). Al momento non è prevista la sanificazione degli altri uffici giudiziari dislocati in città.Intanto è entrato in vigore il protocollo d'intesa per consentire la celebrazione delle udienze penali urgenti. Il protocollo, scaricabile dal sito internet dell'ordine degli avvocati di Trani, prevede che le udienze di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari di persone arrestate e fermate, gli interrogatori di garanzia ed i processi per direttissima dinanzi al Tribunale siano celebrate "da remoto" con l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Regolamentate pure le modalità di trasmissione degli atti, della formazione e della consultazione dei fascicoli con modalità telematica ed ogni ulteriore aspetto per lo svolgimento delle attività difensive. Il protocollo è stata siglato dal Tribunale, dalla Procura della Repubblica, dall'Ordine degli Avvocati, dalla Camera Penale, dai penitenziari di Trani, nonché dal Tribunale per i Minorenni e dalla Procura Minorile di Bari.