Oggi in piazza Mazzini proiezione del film “Upside Down” e dialogo con l’attore protagonista

Cinema da gustare nella serata di martedì 1 agosto con la proiezione di "Upside down" a partire dalle ore 21 in piazza Mazzini a Trani. Il Festival del Giullare ospiterà l'attore Gabriele Di Bello, protagonista con Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano del film diretto da Luca Tornatore e girato anche nella città di Trani che torna ad ospitare l'interprete della fiction Rai "Ognuno è perfetto" che dialogherà con il pubblico al termine della proiezione.La pellicola racconta la storia di Paolo, un giovane con sindrome di Down che cerca in ogni modo di condurre un'esistenza il più possibile "normale" con sua madre, una donna vivace e solare che ha deciso di affrontare la sindrome del figlio con ironia, accettandola senza remore e suo padre che invece ne soffre di più, incerto sul da farsi e non in grado di prendersi cura del figlio come vorrebbe.Nonostante alcuni momenti di leggeri decadimenti cognitivi e atteggiamenti infantili, Paolo conduce la sua vita in maniera attiva, lavorando in un ristorante e frequentando la palestra, luogo in cui l'incontro con Armando, un uomo di mezza età dal carattere duro e solitario che allena giovani promesse della boxe, fa nascere in Paolo la passione per i guantoni. Il ragazzo inizia così un corso di fit box, appassionandosi talmente tanto allo sport da iniziare ad allenarsi con i pugili dilettanti e salire sul ring.