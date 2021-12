Oggi la giornata della trasparenza nel Comune di Trani

L'Amministrazione comunale organizza giovedì 16 dicembre alle ore 17, nella sala Tamborrino, la giornata della trasparenza, la seconda dopo quella indetta nel 2019. Si tratta di un momento di confronto in cui Amministrazione e cittadini, tecnici e portatori d'interesse si incontrano per rendicontare quanto realizzato nel corso dell'anno e definire alcune strategie che verranno introdotte nell'annualità successiva.L'Amministrazione ha interesse a sperimentare una nuova modalità di interazione con la collettività finalizzato ad avviare processi partecipativi per la definizione di obiettivi di comune interesse e modalità di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti. Provare a costruire un modello capace di orientare amministratori, tecnici e cittadini verso la generazione di valore pubblico, verso l'innalzamento del livello di benessere dei differenti gruppi di portatore d'interesse del territorio urbano.L'incontro è aperto a tutti i soggetti interessati, cittadini, imprenditori, professionisti, dipendenti pubblici, a tutti coloro che vogliono provare a costruire in modalità partecipativa uno strumento di programmazione, monitoraggio e rendicontazione delle politiche pubbliche definite ed attuate dall'Amministrazione civica di Trani.Interverranno il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il segretario generale del Comune di Trani, Francesco Lazzaro ("La rendicontazione dei risultati traguardati dal Comune di Trani tra il periodo pandemico e quelle di progressiva riapertura alla "normalità"), il presidente del nucleo di valutazione del Comune di Trani, Francesco Pellecchia ("Avvio del percorso laboratoriale per la costruzione di un modello partecipativo finalizzato alla generazione di valore pubblico), la posizione organizzativa dei controlli interni del Comune di Trani, Annalisa Patruno ("La partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance, ed il pungolo dell'azione collettiva di cui al D.Lgs. 198.2009 nell'ambito della pianificazione integrata 2022-2024). A conclusione degli interventi è previsto un dibattito e confronto con i partecipanti.L'incontro potrà essere seguito in presenza ed in diretta streaming sulla pagina Facebook della Città di Trani. Chi parteciperà in presenza, dovrà essere in possesso di green pass, indossare la mascherina e seguire ogni altra indicazione di tutela sanitaria di cui alle vigenti disposizioni per la prevenzione dell'infezione da COVID 19.