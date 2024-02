Ogni Santo Giovedì - Ognissantino presenta Melting Pot “La Noche de Paella”

Il cocktail bar Ognissantino si avvicina a un'esperienza culinaria straordinaria, un vero melting pot di sapori globali, con ospite lo chef Miguel Galino Pueyo, direttamente dal ristorante Casa Rural Marga. Con un curriculum che annovera prestigiosi ristoranti come Aponiente e DiverXO, Galino Pueyo si è specializzato sul mondo della griglia, dei brasati e altri metodi di cottura lunghi.In questa serata unica, gli ospiti saranno trasportati tra i gusti delle regioni spagnole e pugliesi, con la deliziosa Paella a farla da padrona.Nel menù, le prelibatezze saranno innumerevoli, dalle Kokotxas de Bacalao al Pil Pil con Vaniglia, Paella alla Baresana, senza dimenticare il delizioso Rabo de Vaca Estofado al Vino Tinto (Coda di Toro Stufata al Vino Rosso).Sullo sfondo, i cocktail degustazione studiati ad hoc per l'evento dai nostri bartender.Un'esperienza culinaria che promette di incantare i palati e di trasportare gli ospiti in un viaggio attraverso i sapori autentici della Spagna e della Puglia. Un'occasione imperdibile per gli amanti della cucina e dei cocktail.Costo menu: 40€ bevande escluseInizio evento Ore 21:00Info e prenotazioni+39 0883 175 0 000OgnissantinoVia Banchina Al Porto, 4 C/o Ognissanti