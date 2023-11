Ognissantino, il cocktail bar di Ognissanti si veste di Beyond Jazz

Ognissantino sito in Via Banchina al Porto, 4, a Trani, presenta la nuova rassegna musicale del mercoledì:Ogni mercoledì dalle 21:30, il locale si trasforma in un palcoscenico di esplorazione musicale."Beyond Jazz" va oltre i confini del jazz tradizionale, offrendo al pubblico un viaggio sonoro unico. Musicisti esperti proporranno reinterpretazioni fresche e innovative di brani noti e meno conosciuti, mescolando il jazz con le radici della musica italiana e brasiliana, la forza del cantautorato internazionale e l'energia divertente del funky.Questa rassegna offre un'opportunità straordinaria per scoprire come il jazz possa abbracciare diversi generi musicali, regalando momenti magici di connessione e innovazione. "Beyond Jazz" parla la lingua della passione, della creatività e dell'esplorazione musicale, promettendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e indimenticabile.Un invito a unirsi ogni mercoledì sera per superare i confini della musica con "Beyond Jazz". Un viaggio musicale che rimarrà nel cuore degli amanti della musica.Le esibizioni inizieranno alle ore 21:30 e i posti sono limitati, pertanto si consiglia la prenotazione.: 8 Bossa nova 15 Jazz & Chitar 22 Oltre il blues 29 Swing night: 6 Pop Jazz 13 Chill out and lounge 20 Christmas songs 27 Soul and funky): 3 Bossa Nova