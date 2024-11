Olio solidale, avviate le operazioni di raccolta delle olive in via Falcone e Borsellino

Sono iniziate questa mattina in via Falcone e Borsellino le operazioni di raccolta delle olive per la produzione dell'olio solidale del Comune di Trani.Il progetto sOLIdale promosso dall'associazione La Quercia col patrocinio del Comune di Trani prevede attività di recupero e trasformazione delle olive provenienti dagli olivi di proprietà comunale e con l'idea di contrasto allo spreco delle risorse, di sostegno alla pratica del riciclo, alla solidarietà ed alla corretta alimentazione.Le olive raccolte saranno poi portate in frantoio per la produzione dell'olio che servirà per attività istituzionali di promozione della Città di Trani. Il progetto è a costo zero per la cittadinanza.