Orgoglio Barlettano: Frantoio Paparella entra con “5 Gocce” nella Guida Bibenda 2025

Il LÓLIO Monocultivar Coratina 2024, prodotto da Frantoio Paparella, entra con "5 Gocce" nella Guida Bibenda 2025, pubblicazione ufficiale della Fondazione Italiana Sommelier del Vino e dell'Olio. Realizzato con olive Coratina tipiche del nostro agro, l'olio viene estratto rigorosamente a freddo, grazie al sapere secolare di Frantoio Paparella e all'impiego di tecnologie e macchinari all'avanguardia."Siamo estremamente orgogliosi di vedere il nostro olio Coratina, vera espressione della nostra identità territoriale, riconosciuto come eccellenza nazionale e insignito delle 5 Gocce da Bibenda. Sabato 22 marzo, durante la cerimonia di premiazione al Rome Cavalieri, celebreremo ufficialmente questo importante traguardo alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella", ha dichiarato Michele Paparella, Brand Manager del Frantoio.Con sede a Barletta dal 1891, Frantoio Paparella rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Da generazioni l'azienda valorizza il patrimonio oleario pugliese, trasformando la passione per l'oliva in un prodotto di alta qualità, capace di raccontare la storia e l'identità del territorio.L'inserimento del LÓLIO Monocultivar Coratina nella Guida Bibenda 2025 va ben oltre il riconoscimento di un singolo prodotto: è il risultato di un costante impegno di proiezione globale e visione internazionale. Frantoio Paparella rinnova, per il 2025, il suo ruolo di ambasciatore dell'eccellenza pugliese e barlettana nel mondo partecipando alle più importanti fiere internazionali di settore, quali quelle di:Il riconoscimento ottenuto da Bibenda rafforza l'orgoglio di un'azienda che, pur mantenendo un forte legame con Barletta, guarda con ambizione a un futuro di crescita e miglioramento costanti e sostenibili, con i piedi saldi per terra e lo sguardo rivolto alle nuove frontiere del mercato.