Oltre 1 milione di euro per Trani per interventi di manutenzione straordinaria delle strade

Il Comune di Trani riceverà un contributo di 1.008.957 euro nell'ambito del programma regionale Strada per Strada finalizzato al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali urbane ed extraurbane esistenti e relative pertinenze volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, ripartiti per ciascun Comune in misura proporzionale alla popolazione residente e all'estensione del territorio espressa in Kmq, il programma straordinario contribuisce alla ripresa delle attività economiche utile per la ripartenza socio-economica del territorio.Il finanziamento è stato reso possibile grazie al lavoro profuso dall'ingegner Puzziferri e del geometra Valenziano.