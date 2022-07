Oltre mille presenze per la Notte delle Lanterne a Trani: l'eccellenza enogastronomica nell'incanto di Piazza Duomo

Sono state all'incirca un migliaio le persone, tra cittadini tranesi, dei paesi limitrofi e moltissimi turisti italiani e stranieri a partecipare alla seconda edizione della Notte delle Lanterne nella cornice spettacolare di Piazza Duomo.All'accendersi di uno splendido tramonto accanto al Castello di Federico II, trenta produttori pugliesi hanno offerto le loro specialità in assaggi e degustazioni finalizzate a promuovere le eccellenze delle proprie aziende.L'evento, fortemente voluto e organizzato proprio per questa finalità dall'Associazione culturale Forme insieme alla città di Trani e al dipartimento Agroalimentare della Regione Puglia, ha visto la presenza di Puglia View e la partnership con Localturism.it, proprio al fine di una Maggiore viralizzazione del rapporto che lega bellezze storiche e artistiche del territorio insieme all'enogastronomia. Siamo particolarmente soddisfatti -ha dichiarato la presidente di forme Elena Brulli - ci tenevamo davvero tanto che questo evento riuscisse a coinvolgere sia i tranesi che i turisti presenti in città proprio per farci portavoce di che cosa la Puglia possa offrire nelle sue eccellenze, ma il risultato è andato ben oltre le aspettative".Ospite d'onore, ad accendere simbolicamente una lanterna lanciata da Piazza Duomo, accesa al centro e su ogni gazebo espositivo da un caratteristico pumo pugliese (Trani d'Amare), il conduttore televisivo di linea verde Beppe Convertini, in veste anche di Ambasciatore delle eccellenze del nostro paese con il libro In viaggio con Beppe Convertini Edito da Ad maiora, presentato nella sede dell'Associazione culturale Forme, la galleria Belmondo, prima dell'inizio dell'evento in Piazza Duomo: "Trani è bellissima, ha dichiarato, e presentare le bontà di una regione che mi appartiene in un scenario così meraviglioso è un connubio sicuramente vincente, non vedo l'ora di tornarvi".L'evento, che ha visto anche la premiazione di quattro aziende che si sono distinte per sostenibilità, innovazione, tradizione, si è rivelata una gioiosissima festa di piazza, fatta di convivialità, incontri, e anche danze eballi di gruppo continuate fino a tarda serata.L'evento si è svolto grazie al sostegno di Trani Soccorso e ha visto coinvolti anche molti ragazzi dell'Istituto alberghiero di Trani, che hanno coadiuvato gli espositori nella accoglienza dei visitatori.