Oltre Sport, domenica 15 ottobre scatta il campionato

Determinazione, costante ricerca della coesione nel gioco, carica agonistica, sana ambizione. Sono alcuni dei principali ingredienti che si mescolano in casa Oltre Sport a pochi giorni dallo "start" del campionato nazionale di powerchair football organizzato per il terzo anno dalla FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport).Domenica 15 ottobre, sul rettangolo del PalaCarrassi di Bari, la compagine capitanata da Donato Grande e guidata dal tandem di tecnici Di Gennaro – Topputo ospita la matricola Golden Oaks Bisceglie con calcio d'inizio alle 12,00 e ingresso gratuito. La terza avventura nella kermesse tricolore della realtà rossoblu con sede operativa a Trani, attuale vice-campione d'Italia, scatta dunque con la disputa di un derby (all'interno del girone B figura anche l'Aias Pegaso Matera): il campionato 2023/24 è strutturato in quattro gironi e le vincenti di ognuno accederanno alle Final Four per l'assegnazione dello scudetto."I ragazzi hanno ricominciato gli allenamenti da qualche settimana e si stanno approcciando con entusiasmo alle nuove carrozzine da gioco che sono state consegnate loro da poco tempo – commenta il presidente di Oltre Sport, Sante Varnavà - . Guardiamo alla prima partita di campionato non come ad un derby, quanto piuttosto ad un test in fondo al quale raggiungere l'obiettivo dei tre punti per pianificare il nostro cammino e per comprendere il livello raggiunto con i nuovi mezzi a disposizione affinché si abbia piena consapevolezza dei fronti su cui lavorare per arrivare al meglio alle finali tricolore. L'ambiente è sereno, osserviamo con piacere la predisposizione al sacrificio mostrata finora da ogni componente della famiglia di Oltre Sport, insomma non vediamo l'ora di iniziare".L'utilizzo di carrozzine performanti, ma soprattutto la costante crescita di ogni atleta sotto il profilo tecnico e agonistico associata ad un vivaio sempre più florido, costituiscono elementi concreti su cui Oltre Sport fonda legittime ambizioni. "I nostri cosiddetti under stanno crescendo bene e si sono inseriti in fretta nel gruppo dei più esperti – sottolinea Varnavà - . Siamo felici e orgogliosi di tale aspetto, è un lavoro specifico che conduciamo con grande attenzione e siamo fiduciosi di poter impiegare in gare ufficiali anche i più piccoli nella seconda parte della stagione".Iniziative collaterali. Il programma domenicale al PalaCarrassi è arricchito dall'esibizione di wheelchairdance della SMAgnifica Sofia e di Alessia prima del match, mentre nell'intervallo e al termine dell'incontro ci saranno divertenti momenti musicali curati dal dj Leonardo Baccarella D.sabile.J in collaborazione con l'associazione LeZZanZare.Ecco l'organigramma societario, tecnico ed il roster dell'Asd Oltre Sport per la stagione 2023/24.Organigramma societario e tecnico: Sante Varnavà (presidente), Valeria De Simola (vice presidente), Dino Di Toma (segretario, tesoriere), Anita Pallara (consigliere), Domenico Di Gennaro (coach), Benedetto Topputo (coach), Felice Porro (assistant coach), Michela Delvecchio (assistant coach).Roster (nome, numero di maglia e ruolo): Donato Grande (n. 10, capitano, attaccante) Anita Pallara (n. 8, centrocampista), Vincenzo Apruzzese (n. 5, portiere), Pasquale Troccoli (n. 9, attaccante), Alessandro Sergio (n. 1, portiere), Davide Carmosino (n. 21, attaccante), Alessandro Ferri (n. 6, centrale), Claudio Albanese (n. 17, centrocampista), Giosuè Gargiulo (n. 16, centrocampista), Giuseppe Maffei (n. 19, centrocampista); Vito Giacò (n. 11, attaccante under), Chiara Mazzilli (n. 2, attaccante under), Simone Bucci (n. 7, attaccante under).