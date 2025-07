Ondata di caldo su Trani e la Puglia, arriva l'anticiclone africano con picchi oltre i 40 gradi. Le raccomandazioni degli esperti

1. Idratazione Costante

Bevi molta acqua: Non aspettare di avere sete. Bevi regolarmente durante il giorno, anche piccole quantità.

Evita bevande zuccherate e alcoliche: Possono disidratare il corpo. Preferisci acqua, spremute di frutta fresca e tisane fredde.

Consuma frutta e verdura: Ricche di acqua e sali minerali, aiutano a reintegrare i liquidi persi.

2. Protezione dal Sole e dal Calore

Evita l'esposizione diretta: Nelle ore più calde della giornata (dalle 11:00 alle 18:00), rimani in luoghi freschi e ombreggiati.

Indossa abiti leggeri: Preferisci vestiti ampi, chiari e in tessuti naturali (cotone, lino) che favoriscono la traspirazione.

Usa cappelli e occhiali da sole: Proteggono testa e occhi dai raggi UV.

Applica creme solari: Con un alto fattore di protezione, anche se non sei direttamente al sole.

3. Gestione delle Attività Quotidiane

Riduci l'attività fisica: Evita sforzi intensi nelle ore più calde. Se devi fare esercizio, preferisci le prime ore del mattino o la sera tardi.

Fai docce o bagni freschi: Aiutano ad abbassare la temperatura corporea.

Controlla l'ambiente domestico: Tieni le finestre chiuse nelle ore più calde e aprirle solo la sera o la mattina presto per far circolare l'aria. Usa tende o persiane per schermare il sole. Se possibile, utilizza ventilatori o aria condizionata con moderazione.

4. Attenzione alle Categorie Vulnerabili

Anziani, bambini e persone con malattie croniche: Sono particolarmente a rischio. Assicurati che bevano a sufficienza e che siano in un ambiente fresco.

Non lasciare mai persone o animali in auto parcheggiate: Le temperature all'interno del veicolo possono salire vertiginosamente in pochi minuti, causando colpi di calore fatali.

5. Riconosci i Segnali del Colpo di Calore

Sii consapevole dei sintomi come mal di testa, nausea, vertigini, affaticamento eccessivo, pelle calda e secca, crampi muscolari. In caso di sintomi gravi, cerca immediatamente assistenza medica.

La Puglia si prepara a un brusco cambiamento climatico. Le ore di tregua dal caldo intenso stanno per finire, poiché da oggi domenica 20 luglio è atteso l'arrivo di un nuovo anticiclone africano che farà impennare le temperature su tutta la regione e Trani non sarà da meno.Sarà il Nord della Puglia a sentire maggiormente l'onda di calore, con la provincia di Foggia che già da oggi potrebbe toccare i 40 gradi. Similmente, le città più interne della BAT, come Canosa, Spinazzola, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, rischiano di superare i 40 gradi, specialmente nella giornata di lunedì 21 luglio.Il caldo torrido dovrebbe persistere fino a martedì, con solo una lievissima e quasi impercettibile diminuzione delle temperature successivamente. Le località costiere, ma con la presenza di forte umidità, dovrebbero godere, queste le previsioni, di un clima leggermente più mite rispetto all'entroterra, dove le temperature rimarranno comunque elevate e a tratti vicine ai 40 gradi, in particolare nel Barese. Le previsioni indicano che le correnti atlantiche potrebbero portare un po' di sollievo solo verso la fine della prossima settimana, ma si tratterà di un miglioramento temporaneo. Queste le raccomandazioni per affrontare queste giornate di caldo intenso.