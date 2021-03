Ordinanza di Emiliano, riaprono le toelettature in Puglia

Un'autodichiarazione dovrà attestare che l'animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da Covid-19

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha disposto, tramite l'ordinanza n° 92 firmata il 26 marzo, la possibilità di ripresa delle attività di servizi di cura degli animali da compagnia, in particolare la toelettatura.Secondo quanto contenuto nel provvedimento, che avrà effetto immediato su Trani e tutto il territorio pugliese, le attività dovranno essere svolte «previo appuntamento» e «a condizione che sia acquisita l'autodichiarazione del proprietario che attesti che l'animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da Covid-19». Dovranno essere inoltre «limitati all'essenziale i contatti tra l'esercente e i clienti, garantendo il distanziamento sociale e utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l'animale».