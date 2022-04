Ordine pubblico nella Bat, Persia (Coisp Puglia): «La situazione divenuta insostenibile»

L'efferato omicidio consumato ieri sera, lunedì 11 aprile a Barletta all'interno di un bar al quartiere Borgovilla, di un 43enne titolare dell'esercizio pubblico, fa ripiombare la provincia Bat nella paura. Ecco la nota di Uccio Persia, Segretario Regionale Coisp Puglia."La neo nata provincia Barletta Andria Trani presenta chiari problemi di sicurezza, ormai non si può negarne l'evidenza. La Questura, gli uomini presenti sul territorio, sono stremati dall'immane lavoro a cui sono sottoposti quotidianamente. A loro va il plauso del Sindacato di Polizia COISP. Ma è necessario un intervento concreto. Abbiamo bisogno di personale! La carenza di uomini si ripercuote ovviamente sul controllo del territorio. Dove sono le forze politiche? Quelle tagliavano il nastro mentre si vantavano del risultato? Il sindacato di Polizia chiede ora alle stesse forze politiche di farsi carico della situazione divenuta insostenibile. Siamo stanchi delle ovvie convocazioni dei comitati provinciali di ordine e sicurezza pubblica. Noi ci aspettiamo solo l'arrivo di personale. Non l'esercito, non l'impiego momentaneo di personale del reparto prevenzione crimine. Solo organici decenti per un territorio a rischio. Lo Stato non può fare finta di non aver compreso. Noi Sindacato di Polizia glielo abbiamo detto, nel modo più semplice e diretto possibile".