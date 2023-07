"Orient@ti al futuro": parte oggi il progetto del Comune di Bisceglie

Turismo: l'impresa possibile diJob Day in programma lunedì 31 luglio dalle ore 14.00 presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie.Realizzato all'interno di ORIENT@RE @L FUTURO, progetto del Comune di Bisceglie, vincitore del bando "Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro", finanziato dal POR FESR - FSE PUGLIA 2014-2020,intende realizzare un modello sperimentale per promuovere l'orientamento alla formazione e al lavoro attraverso l'organizzazione di una serie di Job Days a tema.Parteciperanno all'evento(Sindaco di Bisceglie),(Direttrice del Dipartimento Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia),(Responsabile Unico del Centri per l'Impiego BT ARPAL PUGLIA),(Assessore alle Politiche Sociali),(Assessore alle Politiche attive del Lavoro),(Assessore alle attività produttive),(Coordinatore Operativo ANPAL SERVIZI) e(Referente di progetto ANPAL SERVIZI).Nel corso giornata saranno presentate le azioni previste per l'attuazione dell'iniziativa progettuale e sarà avviato un confronto con gli stakeholder del territorio sulle opportunità occupazionali nel settore turistico.A questo scopo il Centro per l'impiego di Bisceglie e l'ente di Formazione SICUR.A.L.A. S.R.L. svolgeranno un'analisi del contesto biscegliese attraverso la presentazione dei dati occupazionali relativi al territorio.A partire dalle ore 18:30, si terrà un focus tematico sulle opportunità lavorative del settore turistico biscegliese, grazie all'intervento di imprenditori e consulenti che, attraverso le loro testimonianze, forniranno occasioni utili di confronto ed informazione sulla creazione d'impresa e l'autoimpreditorialità.L'evento sarà anche l'occasione per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso le attività degli operatori dell'Orientation Desk e del CPI di Bisceglie, pronti a supportare utenti ed aziende nell'invio di candidature di lavoro e nell'effettuazione di richieste di personale.