Ospitalità mediterranea, alla Petronelli si conclude il progetto promosso dalla Regione Puglia

Con l'obiettivo di promuovere atteggiamenti positivi e consapevoli verso il cibo e gli alimenti e, quindi, di favorire lo sviluppo di comportamenti alimentari sani e di stili di vita corretti, nel periodo marzo–giugno del corrente anno scolastico, il 2^ Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani ha aderito al Progetto "Ospitalità Mediterranea" promosso da Puglia Salute e Regione Puglia, in linea col nucleo tematico dell'insegnamento di Educazione Civica collegato alla salute intesa come benessere personale e diritto primario dell'individuo.Nell'ambito del progetto si è avviato un percorso esperienziale ed esplorativo di apprendimento ("compito di realtà") che ha coinvolto docenti ed alunni delle classi seconde, unitamente alle loro famiglie. La fase iniziale prevedeva un incontro formativo in presenza, curato dalla dott.ssa Tiziana Nugnes, che ha presentato a docenti e bambini i contenuti del progetto stesso e li ha indotti a riflettere sulle best-practices nella promozione della sana alimentazione.I lavori hanno avuto seguito con attività didattiche di approfondimento: giochi educativi, lezioni partecipate, laboratori di disegno e di scrittura creativa.Inoltre, in collaborazione con le famiglie, i bambini hanno progettato una giornata tipo di Ospitalità in cui accogliere un ospite straniero e prevedere un menù in stile "mediterraneo" organizzato in 5 diversi pasti, pensando anche ad itinerari volti alla conoscenza della città di Trani, dei suoi monumenti e delle sue principali attrazioni turistiche.Il Progetto "Ospitalità Mediterranea" si è concluso il 6 giugno con l'evento finale, con una breve esibizione canora di tutti gli alunni partecipanti, alla quale hanno assistito i referenti del progetto, la dottoressa Tiziana Nugnes referente del progetto e il dottor Giacomo Domenico Stingi coordinatore del Dipartimento di Prevenzione SIAN di Puglia Salute, che hanno poi osservato tutti gli elaborati grafico-pittorici esposti nel giardino della nostra scuola in una mostra itinerante e poi in Aula Magna per la visione di quelli in formato digitale. La nostra Ospitalità Mediterranea si è conclusa con una merenda salutista a base di pane e pomodoro negli spazi esterni della scuola.I bambini, come sempre protagonisti in positivo, hanno manifestato grande motivazione ed entusiasmo verso la tematica che ha accompagnato questa esperienza.