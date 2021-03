Otto marzo, celebriamo le donne e la loro energia viva

Un video realizzato dal network Viva per esaltare le voci e i talenti delle donne del nostro territorio

Social Video 12 minuti Otto Marzo 2021, il video del network Viva

Le donne sono energiche, vitali, capaci di cambiare il mondo,per celebrare le loro capacità.Con questo messaggio oggi, nella ricorrenza dell'otto marzo, le redazioni delintendono celebrare i talenti delle donne del nostro territorio, le loro storie di successo, i sacrifici e gli orizzonti futuri, verso un mondo più inclusivo e giusto.Ringraziamo per aver partecipato alla nostra iniziativa, a vario titolo e nelle loro rispettive peculiarità, ma con il medesimo entusiasmo che oggi ci unisce: Assuntela Messina, Grazia De Gennaro, Luciana Delle Donne, Marina Lalli, Veronica Inglese, Francesca Portincasa, Giovanna Bruno, Elisa Barucchieri, Cinzia Conteduca, Maria Pia Piscitelli, Maddalena Milone, Daniela Balducci, Angela Piarulli, Marina Mastromauro, Gabriella Genisi, Viviana Guarini, Micaela Di Gennaro, Angela Gargano, Federica Monte, Michela Diviccaro, Maria Assunta Paolillo, Lucia de Mari, Ida Vinella, Lorella Piperis.Il nostro omaggio, condiviso e sincero, a tutte le donne!Se il tuo browser non riesce a visualizzare il video, clicca qui per guardarlo su YouTube