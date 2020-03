Pagamento anticipato pensioni, nessun assembramento fuori gli uffici postali di Trani

Le associazioni di volontariato in campo per attività di monitoraggio

Nessun disordine e folla di gente questa mattina fuori gli uffici postali di Trani. Il secondo giorno di riscossione delle pensioni si è svolto in totale ordine e sicurezza seguendo alla lettera quanto previsto dal decreto di rispettare la distanza di almeno un metro ed evitare assembramenti.Per l'anticipo del pagamento della rata di aprile, Poste Italiane SpA ha infatti scaglionato le presenze dei pensionati ai propri sportelli secondo questo calendario, suddiviso in base alle lettere iniziali dei cognomi: A-B: giovedì 26 marzo, C-D: venerdì 27 marzo, E-K: sabato 28 marzo, L-O: lunedì 30 marzo, P-R: martedì 31 marzo, S-Z: mercoledì 1° aprile.A fare attività attività di monitoraggio per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e per evitare che qualcuno approfitti della situazione per mettere in atto raggiri, furti o rapine ai danni degli anziani, tutte le associazioni di volontariato facenti parte della Protezione civile di Trani.