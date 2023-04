Palazzo delle Arti Beltrani si prepara ad accogliere sempre più visitatori e turisti nei giorni di festa

Palazzo delle Arti Beltrani si prepara ad accogliere sempre più visitatori e turisti nei prossimi giorni di festa. Il Centro culturale polifunzionale della città di Trani spalancherà i propri battenti anche nelle aperture straordinarie per i ponti del 25 aprile e del primo maggio. Il palazzo sarà aperto nelle giornate di lunedì 24 aprile dalle 10:00 alle 18:00, martedì 25 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, sabato 29 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, domenica 30 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, lunedì primo maggio dalle 10:00 alle 20:00. Negli altri giorni sarà rispettato il regolare orario di apertura, dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 18.00.L'offerta culturale nelle sale del Palazzo è ampia. Fino al 31 maggio, infatti, è visitabile la mostra monografica "Letizia Battaglia. Testimonianza e narrazione", che celebra la fotografa, grande interprete e testimone del '900, ad un anno dalla sua scomparsa con trenta scatti in bianco e nero provenienti dall'Archivio palermitano 'Letizia Battaglia'. Sempre fino a fine maggio la personale dell'artista Raffaele Cappelluti con opere realizzate su supporti lignei restituiti dal mare. Nel ticket di ingresso del Palazzo delle Arti Beltrani (ingresso 8,00 euro ticket intero, 5,00 euro ticket ridotto), oltre alle due mostre, sono inclusi la proiezione nella sala cinema di brevi filmati documentari sulla storia della città di Trani e l'ingresso alla Pinacoteca "Ivo Scaringi"; Tutti i percorsi e i video sono fruibili in italiano e inglese.Info Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani, n. 51, Trani BT: tel. 0883500044, email info@palazzodelleartibeltrani.it, www.palazzodelleartibeltrani.it.