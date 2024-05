"Pane e zucchero" giovedì a Trani l'attore sardo Sandro Ghiani

L'Assessorato alle Culture della Città di Trani invita alla presentazione del libro PANE E ZUCCHERO di Sandro Ghiani e Rosa Castrogiovanni. Dialogherà con gli autori Giuseppe del Curatolo. L'appuntamento è per giovedì 23 maggio alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani.Durante l'incontro l'attore Michele Lattanzio leggerà alcuni brani scelti del romanzo e sarà proiettato un filmato con un montaggio antologico di alcune memorabili scene tratte dalla filmografia del caratterista sardo più famoso della commedia italiana.Il libro è una sorta di autobiografia romanzata dell'infanzia e della prima gioventù del popolare attore, scritto a quattro mani con sua moglie e pubblicato in self-publishing, con distribuzione diretta su Amazon o in occasione dei numerosi incontri di presentazione che gli autori stanno tenendo con grande successo in tutta Italia, durante il lungo tour che li porta anche a Trani.In "Pane e Zucchero" sono presenti dei ricordi straordinari che, molto generosamente, Sandro Ghiani ha voluto regalare ai suoi lettori, il suo pubblico, i suoi fan che lo ammirano e conoscono per tutte altre vesti, per il suo lavoro così divertente che lo ha reso protagonista assoluto del Cinema Italiano, rendendoli parte della sua vita raccontata da lui stesso nella forma di romanzo, attraverso la stesura avvincente di Rosa Castrogiovanni. Rivivono tutti i momenti più drammatici e quelli luminosi di una vita non comune, sullo sfondo di una Sardegna che sembra quasi di vivere davvero attraverso la lettura. Un libro insospettabile, ricco di colpi di scena, incontri straordinari e altissime esperienze.Come indicano le note: "Il diario spietato, tragico, ironico, talora comico di Antonello - alter ego di Sandro Ghiani - è un escursus trentennale nella storia e nel costume italiani. Dalla Sardegna rurale degli anni cinquanta al seminario, dalle fabbriche del Piemonte fino all'ambiente magico del cinema. Quello sguardo innocente sul mondo, che rischia di confinare Antonello nell'emarginazione, si rivelerà il suo punto di forza. Una storia vera in cui il protagonista mille volte cade, mille si rialza...e il lettore con lui."SANDRO GHIANISandro Ghiani è nato a Carbonia, nel sud-ovest della Sardegna; ha compiuto i suoi studi in seminario, nell'Istituto di Don Orione a Tortona, dove, con i primi spettacoli a livello amatoriale, ha scoperto la sua passione per la recitazione. Ha lavorato per il cinema, per la televisione, per la radio e per il teatro. Ha avuto anche esperienze come doppiatore per il cinema e la televisione.Caratterista particolarmente attivo negli anni ottanta, i suoi ruoli più noti sono quelli del poliziotto sardo ingenuo in numerosi film a fianco di Lino Banfi, Diego Abatantuono, Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Jerry Calà e altri ancora. Tra un centinaio circa di partecipazioni riuscitissime nella Commedia Italiana, per molti appassionati rimane indissolubilmente legato al ruolo del sovrintendente De Simone in "Fracchia la belva umana". "Pane e Zucchero" è il suo secondo libro.