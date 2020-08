Social Video 3 minuti Paolo Nugnes, «la mia risposta a Giovanni Ronco»

«Grazie davvero, Giovanni, di avermi riservato questa attenzione ma i motivi per la mia scelta di candidarmi come TRANISPIA sono assolutamente positivi e servono, principalmente, a fare in modo che i presidenti di seggio possano assegnare a me ed al mio omonimo le corrette preferenze.Nel video sono più esaustivo, ti ringrazio ancora!».Paolo Nugnes