Parco di Villa Bini, de Simola (Italia in Comune): «Serve maggior decoro in quell'area»

In questi giorni si sta facendo un gran parlare del Parco di Villa Bini, e sul caso interviene anche il segretario di Italia in Comune, Vincenzo de Simola: "Effettivamente la situazione per quel sito non è delle migliori se pensiamo che spesso non vi si trovano solo deiezioni canine ma anche feci umane.Per questo Italia in Comune propone e sprona l'amministrazione comunale a provvedere quanto prima ad una seria e più articolata manutenzione di quel luogo, la collocazione di una più opportuna recinzione, l'installazione di un efficiente sistema di videosorveglianza e di una più efficace illuminazione. Non solo.Anche lo spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe va mantenuta con più decoro e con qualche servizio in più utile ai cani. Su questa argomento, Italia in Comune aveva inserito nel proprio programma elettorale la possibilità di individuare in ogni quartiere della città una zona di sgambamento cani al fine di poter dare loro aree in cui poter correre liberi senza senza arrecare disturbo ad altri cittadini. La speranza è che, così facendo, i marciapiedi di Trani siano sgombri da feci canine".