Parco e pista ciclabile in via Falcone, pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori

Carissimi cittadini,A maggio la Città di Trani sarà pronta per nuove elezioni elettorali, intanto, l'attuale amministrazione sta cercando, durante gli ultimi mesi del proprio mandato, in modo inefficace, di portare avanti un programma mai rispettato. Nel rispetto del ruolo, che i cittadini tranesi mi hanno concesso, dal primo giorno del mio insediamento come Consigliere Comunale, ho voluto portare avanti una politica fatta d'ascolto e di concretezza. Un Consigliere Comunale deve lavorare al servizio della propria Città e di tutti i cittadini, vicina alle loro segnalazioni, pronta a richiedere spiegazioni e informazioni per risolvere le proprie richieste.Uno dei numerosi impegni, che nell'arco di questi lunghi cinque anni, mi sono ripromessa di risolvere era la definitiva realizzazione del Parco e dell'annessa pista ciclabile di Via Falcone, (zona adiacente al cavalcaferrovia di Via Istria) uno spazio verde utile per tutti i cittadini.Oggi finalmente, con immensa gioia, posso dichiarare la pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei lavori, ricordando che questa procedura fa parte della convenzione attuata tra Comune e la ditta De Girolamo di Trani, a seguito dello scomputo degli oneri di urbanizzazione. Un nuovo spazio verde, a disposizione della cittadinanza, senza costi a carico dei singoli.Come Consigliere Comunale continuerò fino all'ultimo giorno del mio mandato ad ascoltare e risolvere i piccoli e grandi problemi , che colpiscono i cittadini, in un rapporto di naturale rispetto.