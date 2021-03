Parco via delle Tufare, Libera Trani: "A rischio un'opera tanto attesa"

Ci rattrista apprendere che la realizzazione del parco di via delle Tufare nel quartiere Sant'Angelo sia al momento compromessa dalla – naturalmente dovuta – risoluzione del contratto a causa dell'interdittiva antimafia emessa a carico del consorzio aggiudicatario dell'appalto. Ma questo è ciò che succede quando di mezzo ci sono mafie e corruzione: la collettività subisce sempre un danno.Siamo abituati a pensare alle mafie come ad un fenomeno lontano, che non tocca le nostre vite. E invece, a ricordarci quanto sia necessario essere sempre estremamente vigili è una vicenda in cui, l'appalto vinto da un consorzio con probabili infiltrazioni mafiose, mette a rischio un'opera tanto attesa da un quartiere periferico e sofferente della città.Quel quartiere carente di servizi attendeva da molto tempo il parco promesso, inaugurato a novembre scorso in pompa magna, poi rimasto un cantiere fermo, ora non sappiamo fino a quando.Non spetta a noi giudicare - né abbiamo gli elementi per farlo - se l'operato dell'amministrazione sia stato improntato alla massima cautela nell'iter della gara d'appalto, o se l'anomalia sarebbe potuta emergere e risolvere in maniera più tempestiva.Ciò che chiediamo ora sono rassicurazioni sul futuro di quel parco. Abbiamo il diritto di essere informati con la massima trasparenza su quali saranno i prossimi passi e quando giungeranno a conclusione.È questo ciò che chiedono i cittadini, e soprattutto gli abitanti di quel quartiere che si è visto scippare un diritto.