L'influenza circola, ma tu puoi fermarla. Parte in Puglia la vaccinazione contro l'influenza stagionale.La vaccinazione è gratuita e garantita con la massima priorità a:- persone dai 60 anni in su- bambini e bambine (tra 6 mesi e 6 anni di età)- persone di tutte le età con patologie che aumentano il rischio di complicanze- persone ospiti o ricoverate nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali- donne in gravidanza e nel periodo post-partum- personale sanitario e persone impiegate nei servizi pubblici di primario interesse collettivo.È inoltre offerta gratuitamente e raccomandata a lavoratori e lavoratrici che, per motivi di lavoro, sono a contatto con animali e a chi dona il sangue.Rivolgiti al tuo medico o pediatra per sapere come fare.