"Pasolini, il cinema, l'amore e Roma": domenica a Luna di sabbia un incontro tra letteratura, film e poesia

Domenica 4 giugno 2023 alle ore 18:30 presso la libreria Luna di sabbia a Trani in via Mario Pagano 193/195 lo scrittore francese Patrice Avella e lo scrittore tranese Rino Negrogno presenteranno i loro romanzi, entrambi editi da "Edizioni Il Foglio".Rino Negrogno parlerà del suo ultimo lavoro: "L'inconsistenza dei giorni", mentre Patrice Avella del suo ultimo libro scritto con Gordiano Lupi per onorare il centenario della nascita del poeta: "Pier Paolo Pasolini, il cinema l'amore & Roma". Con loro dialogherà Stefania De Toma.Durante la presentazione, organizzata dall'associazione culturale "Tranensis", in collaborazione con la libreria "Luna di sabbia", sarà possibile acquistare le copie autografate dei libri. Ingresso gratuito.