Pasquetta Street, il lungomare di Trani si anima con migliaia di persone

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per "Pasquetta Street", l'evento che ha animato il Lungomare Cristoforo Colombo di Trani nella giornata di lunedì 21 aprile. Su iniziativa del Comune di Trani, supportati dall'associazione "Prossimamente" l'appuntamento ha registrato un'affluenza straordinaria di pubblico proveniente da tutta la provincia, trasformando la tradizionale gita fuori porta in una vera festa urbana.Dalle 10:00 alle 22:00, migliaia di persone hanno affollato il lungomare per vivere una giornata all'insegna del buon cibo, della musica dal vivo e dello sport. Gli stand di street food e beverage hanno offerto un'esperienza gastronomica varia e apprezzatissima, accompagnata da un clima di festa e convivialità.Il palco si è acceso dalle 12:00 con un ricco programma musicale che ha visto esibirsi Crooniverse, Sabino Terrone e Angela Molinari, Gli Zii di Milano, Billiehard, Miscaduo, Mario Grilli e Dodo Pinto, coinvolgendo il pubblico fino a sera con performance energiche e appassionate.Grande successo anche per le attività sportive: tanti i giovani e le famiglie che hanno partecipato ai tornei e alle partite libere di calcio contribuendo a creare un'atmosfera dinamica e inclusiva.L'evento ha confermato la grande voglia di condivisione, socialità e partecipazione che caratterizza la città di Trani e il suo territorio.