Passaggio a livello di via De Robertis, mercoledì la sottoscrizione dell'accordo per l'attuazione dei lavori

Mercoledì 26 febbraio alle ore 10, presso il centro polivalente per anziani villa Guastamacchia, nel cuore del quartiere Stadio, sarà presentato e sottoscritto il nuovo e definitivo accordo per l'attuazione del piano di soppressione del passaggio a livello di via de Robertis a Trani e la realizzazione dell'opera sostitutiva prevista.L'appendice finale alla convenzione, maturata al termine di un confronto costante e proficuo tra l'Amministrazione comunale di Trani e la società RFI, sarà stipulata da Marco Marchese (Responsabile soppressione Pl e risanamento acustico della direzione investimenti di RFI) e dal sindaco della Città, Amedeo Bottaro. All'incontro parteciperà anche Giuseppe Macchia (Responsabile Ingegneria della Direzione Territoriale Produzione di Bari di RFI).