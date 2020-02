Passaggio a livello in via Annibale Maria di Francia: «Il quartiere Stadio acquista considerazione»

È davvero un peccato che le elezioni amministrative non si possano svolgere ogni anno: se così fosse stato, probabilmente, la nostra città non avrebbe avuto più problemi. Nell'ultimo mese, per esempio, il quartiere Stadio improvvisamente ha acquisito la considerazione che avrebbe sempre meritato ma non ha mai riscosso, nemmeno nei precedenti quattro anni e mezzo dell'attuale amministrazione comunale.Il fatto che tutto questo stia avvenendo solo adesso che è candidato alla carica di sindaco quale alternativa all'attuale amministrazione un residente dello stesso quartiere che per molti anni si è battuto per il miglioramento della zona, probabilmente è solo una coincidenza. Oggi apprendiamo che mercoledì prossimo verrà presentato l'accordo tra Comune di Trani e RFI per la soppressione del passaggio a livello. Non conosciamo i dettagli dell'accordo, né quale sia il progetto scelto dai due enti. L'unica considerazione che facciamo è che la mancanza di confronto e partecipazione è sempre stato elemento caratterizzante dell'attuale amministrazione che continua a perdere occasioni per condividere con i cittadini una comune visione della città.Ci auguriamo che tra i numerosi progetti proposti negli ultimi anni per il superamento del passaggio a livello di via S. Annibale Maria di Francia sia stato scelto quello che possa assecondare al meglio le esigenze dei cittadini e degli esercenti del quartiere, creando un collegamento armonioso con il centro cittadino. In caso contrario ci opporremo con forza difendendo chi potrebbe essere fortemente danneggiato da scelte fatte in maniera frettolosa sulla pelle dei cittadini.