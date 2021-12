Paura dopo Natale, a Trani è corsa al tampone

Centinaia di tranesi dalle prime ore di questa mattina sono in fila fuori alla sede dell'Oer (nei pressi dello stadio comunale) per sottoporsi ad un tampone. Le feste hanno messo paura in città, nei giorni scorsi il pranzo di Natale e la cena della vigilia hanno inevitabilmente portato a contatti più stretti con familiari ed amici. Inevitabile che si voglia accertare il proprio stato di salute, a maggior ragione che in molte famiglie iniziano a registrarsi i primi contagiati.E così è scattata la corsa al test per verificare se si è rimasti imbrigliati nelle maglie del Covid 19, magari per un contatto ravvicinato con qualcuno ancora inconsapevole di essere positivo.Di almeno un paio d'ore i tempi di attesa, l'intera zona intorno all'hub vaccinale di Trani risulta intasata, le strade circostanti ai cancelli di ingresso della sede Oer sono zeppe di auto incolonnate. La variante Omicron impazza quindi anche in Puglia e se attualmente la situazione nelle terapie intensive è sotto controllo tuttavia l'invito è quello di non abbassare assolutamente la guardia e continuare ad adottare tutti gli accorgimenti di prevenzione da contagio.