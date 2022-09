Per i Dialoghi di Trani Titti Pastore accoglie la sfida: «Questa volta sposiamo la cultura»

Tornano con la XXI edizione i Dialoghi di Trani, la più importante rassegna culturale promossa dall'associazione di promozione sociale La Maria del porto, con il patrocinio della regione Puglia e del comune di Trani. L'evento ha come elemento centrale il dialogo, inteso come spazio di confronto tra soggetti e pubblici diversi in una dimensione di libera interazione.«Quando si è prospettata l'idea di sostenere l'evento culturale più importante del nostro territorio, non abbiamo esitato ad accettare», ha dichiarato Titti Pastore, general manager di Lavinia Group . «Siamo felici di supportare i Dialoghi di Trani quest'anno. Dopo due anni di pandemia e di stop da tutte le attività che eravamo soliti fare, riprendere a convivere con gli altri, proprio come il tema di questa edizione, ci è sembrata un'opportunità da non perdere.»La convivenza è infatti il nodo concettuale dal quale si snoderanno gli incontri dal 21 al 25 settembre presso le varie location elencate nel programma. Giornalisti, intellettuali e professionisti delle arti si confronteranno davanti a un ricco parterre per riflettere sulle sfide dell'interculturalità, in una società come quella odierna in cui identità diverse si incontrano e scontrano continuamente.«Le opportunità di dialogo sono momenti di crescita, - spiega Titti Pastore – che ci aiutano a riflettere sulle nostre relazioni con l'altro e su ciò che ci lega al territorio. Questo sentimento di appartenenza lo avvertiamo profondamente nei confronti della nostra terra, ed è il motivo per il quale l'intero team Tenuta Donna Lavinia ha a cuore la promozione delle attività culturali e degli eventi locali, per dare il nostro contributo alla rinascita di una cittadinanza attiva.»Nell'evento si alterneranno incontri e laboratori per individuare strumenti culturali e delineare forme di intervento per realizzare quella trasversalità di visioni necessarie per la convivenza. L'evento sarà aperto alla cittadinanza, con ingresso gratuito, dal 21 al 25 settembre.