Perde il controllo dell'auto per un malore, danni a un veicolo parcheggiato

Non ha avuto fortunatamente grosse conseguenze - grazie a un albero sul marciapiede - l'incidente avvenuto questa mattina sul corso Vittorio Emanuele poco prima di Piazza della Repubblica: un uomo che era diretto al cimitero ha perso il controllo dell'auto che guidava, pare a causa di un malore, andandosi a scontrare con un auto parcheggiata e, appunto il tronco di un albero. Proprio in quel momento erano di passaggio due persone che davvero per un soffio non sono state investite dall'auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per verificare le condizioni dell'uomo e la Polizia Locale per ripristinare l'ordine sulla strada e ricostruire la dinamica dell'incidente.