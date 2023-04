Perde il portafoglio, gli viene restituito dai titolari di un bar del centro

Aveva perso il portafoglio al Bar dello Studente e prima ancora di rendersene conto arriva la chiamata dai titolari per riconsegnarlo: protagonista Giuseppe Tarantini, già sindaco di Trani che ha affidato il racconto di quanto accaduto sui social per ringraziare pubblicamente i suoi benefattori. All'interno del portafoglio erano contenuti parecchi soldi oltre che documenti e affetti personali: insomma, una grave perdita qualora l'ex sindaco non fosse riuscito più a ritrovarlo. È stato il cameriere a consegnare il portafoglio alla titolare dopo averlo trovato per terra vicino al tavolo dove Tarantini aveva consumato e questa poi ad avvisare il medico tranese che ancora non si era accorto di averlo perso. Dalla serie, l'onestà va ancora di moda!