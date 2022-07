Pericoli nell'area mercatale di via Falcone, la denuncia di Casambulanti finisce sul tavolo del Prefetto

Social Video 15 minuti Pericoli nell'area mercatale di via Falcone

Mentre nessun segnale è mai più pervenuto dalle sedicenti Associazioni Ambientaliste tranesi che avevano denunciato di possedere dei filmati (che nessuno ha mai visto!), pretesto per accusare nel mucchio gli ambulanti del mercato per presunti danneggiamenti agli alberi di ulivo in via Falcone, il Presidente CasAmbulanti Savino Montaruli, alla cui Associazione sono tesserati moltissimi concessionari di posteggio e nella cui azione sindacale si riconosce la quasi totalità degli aventi diritto, si è nuovamente recato in via Falcone e, dopo aver constatato lo stato di assoluta incuria e pericolosità dell'area mercatale, da ottimo freelance qual è il presidente ormai da quarant'anni, ha impugnato lo smartphone ed ecco che tutto è stato filmato.Preoccupante la situazione di degenerazione ambientale, anche gli ulivi dovrebbero essere sottoposti a trattamento ed analisi, al punto che lo stesso filmato, in link, è stato inviato al Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani per le decisioni del caso. Un problema sicurezza aggravato dalla presenza dei binari per treni ad alta velocità che neppure rallentano al loro passaggio che praticamente sfiora le postazioni di vendita. Proprio lungo tutto il tratto attraversato dai binari l'incuria ed il pericolo d'incendio assume la sua drammaticità. Nessuna bonifica quindi palese violazione delle ordinanze regionali e territoriali in materia di prevenzione incendi, prevenzione igienico-sanitaria e prevenzione della Xylella.