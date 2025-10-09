demolizione Costa Nord Trani
Piano Comunale della Costa: il M5S di Trani apre il confronto con i cittadini

Venerdì 10 ottobre l’ing. Rita Reggio illustrerà la bozza del piano e lo stato attuale della costa nord

Trani - giovedì 9 ottobre 2025
Proseguono gli incontri formativi. Organizzati dal Gruppo Territoriale del M5S di Trani. Venerdi 10 ottobre alle ore 18,45, presso la sede del Gruppo Territoriale del M5S di Trani in Via Amedeo 258, l'Ing. Rita Reggio ci parlerà del piano comunale della costa (pcc), la cui bozza è stata presentata alcune settimane fa presso la biblioteca comunale e, dopo un'introduzione sulla normativa regionale e sulle previsioni del piano presentato dall'amministrazione comunale, mostrerà lo stato dei luoghi attuale della costa nord, documentato sia attraverso fotografie scattate a partire dall'area retrostante il cimitero fino a via Curatoio, sia attraverso vedute aeree prese dal web.

L'amministrazione comunale ha annunciato di aver affidato agli stessi professionisti che hanno elaborato il pcc, anche lo studio dell'area retrostante a destinazione prevalentemente industriale, avendo come obiettivo la riqualificazione dell'intera area, privata e demaniale, in un'ottica futura di visione strategica di recupero sia delle aree dismesse che di quelle ancora in esercizio.

Il movimento 5 stelle ha accolto l'invito del Sindaco di inviare osservazioni/suggerimenti alla bozza del piano delle coste e dopo averle trasmesse a mezzo pec, ne discuterà con chi vorrà partecipare all'incontro, focalizzando l'attenzione verso la costa nord a partire dall'area ex Angelini fino all'area Boccadoro e allargando la visuale alle aree retrostanti industriali.

Il dibattito verrà stimolato mostrando alcuni esempi di recupero di aree costiere e di zone industriali al fine di formulare, insieme agli attivisti e ai cittadini che vorranno partecipare all'incontro, concrete proposte di recupero della costa nord della città e dell'area retrostante a destinazione industriale
