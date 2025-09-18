Riqualificazione coste
Riqualificazione coste
Politica

Piano comunale delle coste, venerdì la presentazione in biblioteca

Alla presenza dei progettisti incaricati e dell'ingegner Rotondo

Trani - giovedì 18 settembre 2025 10.00
Venerdì 19 Settembre 2025 presso la Sala Benedetto Ronchi (2° piano) della Biblioteca Comunale di Trani G. Bovio alle ore 17:00, si svolgerà la presentazione della proposta del Piano Comunale delle Coste del Comune di Trani. Il Piano sarà presentato dai progettisti incaricati "Rotondo Ingegneri Associati" alla presenza dell'Ing. Giuseppe Rotondo.

Alla presentazione interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco Amedeo Bottaro e l'assessore al Patrimonio e Demanio Marittimo Cosimo Damiano Di Lernia, il Dirigente IV Area Urbanistica, Demanio e Ambiente Ing. Andrea Ricchiuti che descriverà l'iter di approvazione del Piano a cui seguirà la presentazione dei progettisti del Piano delle Coste e infine si svolgerà il dibattito pubblico. La cittadinanza è invitata.
  • Amedeo Bottaro
