Piano di zona 2022/2024, l'ambito corre: ecco la programmazione

Un Piano di Zona da primato. L'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie si pone ad oggi come primo ed unico Ambito di Puglia ad aver esperito l'intera procedura di approvazione della programmazione del triennio 2022/2024 con annesso passaggio positivo nel Consiglio Comunale di Trani, città capofila dell'Ambito.Ripartire, valorizzare e includere è la sfida per i prossimi 3 anni, intenzioni declinate in una manovra sociale da più di 18 milioni di euro (18.456.474,21 euro). A fronte di risorse così cospicue, trovano conferma i servizi divenuti strategici oltre che fondamentali per l'architettura del welfare locale e soprattutto si ha il potenziamento di alcuni delle principali prestazioni offerte all'utenza dei Comuni di Trani e Bisceglie quali il servizio di assistenza specialistica, l'assistenza domiciliare educativa e le azioni del pronto intervento sociale per il quale è destinato un budget più che raddoppiato."La programmazione – spiega il dirigente dell'Ufficio di piano, Alessandro Attolico - privilegia lo sviluppo di gare pluriennali, attraverso la previsione di accordi quadro in grado di implementare la qualità dei servizi, lo sviluppo di strumenti efficaci di monitoraggio e valutazione e soprattutto garantisce una continuità assistenziale ed educativa".Un piano plurale (condiviso attraverso una serie di incontri con le associazioni del terzo settore e con gli Enti preposti) ma soprattutto un piano che guarda al futuro con una forte caratterizzazione a livello innovativo. Previsti servizi di assistenza educativa territoriale (risorse per 256mila euro), la prima unità di strada per il pronto intervento sociale (sarà presentata già nei prossimi giorni), un centro di aggregazione giovanile, presidi di quartiere che diverranno sensori dei bisogni della popolazione e snodi cruciali nella rete dei servizi pubblici e del privato sociale.Soddisfatta l'assessore alle politiche sociali, Alessandra Rondinone: "Un'altra meta è stata messa a segno grazie all'impegno ed alla perseveranza profusa da una équipe impareggiabile, supportata dall'organo politico. Un ringraziamento speciale va al dirigente, a tutto il personale dell'ufficio di piano dell'ambito Trani-Bisceglie ed ai Servizi Sociali, instancabile forza motrice di questa macchina indispensabile per l'Ente e la comunità tutta".