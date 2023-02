Piano di zona, domani l'approvazione definitiva

Domani, alle ore 11.30 presso la sala Tamborrino del Comune di Trani (secondo piano) è convocata la conferenza di servizi finalizzata all'approvazione definitiva del Piano Sociale di Zona 2022/2024. L'Ambito di Trani Bisceglie è il primo in Puglia a giungere alla sottoscrizione del Piano avendolo già approvato nei rispettivi Consigli comunali di Trani e Bisceglie.Interverranno i sindaci dei due Comuni (Amedeo Bottaro ed Angelantonio Angarano), le assessore alle politiche sociali (Alessandra Rondinone e Roberta Rigante), Caterina Binetti (dirigente della sezione Inclusione sociale attiva della Regione Puglia), Aldo Leo (in rappresentanza della Asl BT), Federica Cuna (quale delegata della Provincia BAT). Presenzieranno altresì i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e quelli della cabina di regia in rappresentanza delle associazioni del terzo settore.Continuare ad investire sul capitale sociale: è questa la sfida per i prossimi 3 anni, intenzioni declinate in una manovra sociale da più di 18 milioni di euro (18.456.474,21 euro). A fronte di risorse così cospicue, trovano conferma i servizi divenuti strategici oltre che fondamentali per l'architettura del welfare locale e soprattutto si ha il potenziamento di alcuni delle principali prestazioni offerte all'utenza dei Comuni di Trani e Bisceglie quali il servizio di assistenza specialistica, l'assistenza domiciliare educativa e le azioni del pronto intervento sociale per il quale è destinato un budget più che raddoppiato.