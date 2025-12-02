Piano emergenza neve BAT: Prefettura al lavoro

Prefettura di Barletta Andria Trani al lavoro per l'adozione del Piano Emergenza Neve in vista dell'imminente stagione invernale. Si è infatti tenuta questa mattina, nel Palazzo del Governo a Barletta, la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, cui hanno partecipato i rappresentanti di Regione Puglia, Provincia di barletta Andria Trani, Comuni, Forze di Polizia, Azienda Sanitaria Locale (Centrale Operativa 118 e Dipartimento di Prevenzione), Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, Anas, Autostrade, RFI gruppo Ferrovie dello Stato ed Enel. Le attività di pianificazione, programmazione e prevenzione delle criticità correlate al rischio nevicate o gelate sono state condivise nella riunione odierna in vista dell'imminente stesura del Piano Neve per la stagione 2025-2026. Nel dettaglio è stata analizzata la viabilità delle strade provinciali particolarmente critiche in caso di gelate e nevicate, con l'individuazione delle aree di stallo per mezzi pesanti.La Questura coordinerà con le altre forze di polizia la gestione della chiusura delle entrate e delle uscite autostradali presenti sul territorio in caso di copiose precipitazioni. Sarà inoltre prevista una puntuale ricognizione di materiali e mezzi a disposizione per lo spargimento del sale e per lo spazzamento della neve. Effettuata, ancora, una mappatura aggiornata delle masserie e delle strutture isolate e, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale, dei pazienti allettati, dializzati e collegati ad apparecchi salvavita, al fine di consentire una preventiva pianificazione degli interventi di soccorso e del supporto logistico. Il Piano conterrà inoltre l'indicazione delle strutture di ricovero e assistenza eventualmente utilizzabili per l'ospitalità temporanea o per il trasferimento di persone in caso di emergenze prolungate o interruzioni della viabilità. Nel corso della riunione, infine, i rappresentanti di Anas, Autostrade, RFI ed Enel hanno illustrato i contenuti delle rispettive pianificazioni invernali e le misure predisposte per fronteggiare eventuali criticità derivanti da nevicate o gelate.