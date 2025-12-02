Piano emergenza neve BAT: Prefettura al lavoro
Piano emergenza neve BAT: Prefettura al lavoro
Attualità

Piano emergenza neve BAT: Prefettura al lavoro

Individuate aree di stallo e mappati pazienti fragili

Trani - martedì 2 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Prefettura di Barletta Andria Trani al lavoro per l'adozione del Piano Emergenza Neve in vista dell'imminente stagione invernale. Si è infatti tenuta questa mattina, nel Palazzo del Governo a Barletta, la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, cui hanno partecipato i rappresentanti di Regione Puglia, Provincia di barletta Andria Trani, Comuni, Forze di Polizia, Azienda Sanitaria Locale (Centrale Operativa 118 e Dipartimento di Prevenzione), Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, Anas, Autostrade, RFI gruppo Ferrovie dello Stato ed Enel. Le attività di pianificazione, programmazione e prevenzione delle criticità correlate al rischio nevicate o gelate sono state condivise nella riunione odierna in vista dell'imminente stesura del Piano Neve per la stagione 2025-2026. Nel dettaglio è stata analizzata la viabilità delle strade provinciali particolarmente critiche in caso di gelate e nevicate, con l'individuazione delle aree di stallo per mezzi pesanti.

La Questura coordinerà con le altre forze di polizia la gestione della chiusura delle entrate e delle uscite autostradali presenti sul territorio in caso di copiose precipitazioni. Sarà inoltre prevista una puntuale ricognizione di materiali e mezzi a disposizione per lo spargimento del sale e per lo spazzamento della neve. Effettuata, ancora, una mappatura aggiornata delle masserie e delle strutture isolate e, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale, dei pazienti allettati, dializzati e collegati ad apparecchi salvavita, al fine di consentire una preventiva pianificazione degli interventi di soccorso e del supporto logistico. Il Piano conterrà inoltre l'indicazione delle strutture di ricovero e assistenza eventualmente utilizzabili per l'ospitalità temporanea o per il trasferimento di persone in caso di emergenze prolungate o interruzioni della viabilità. Nel corso della riunione, infine, i rappresentanti di Anas, Autostrade, RFI ed Enel hanno illustrato i contenuti delle rispettive pianificazioni invernali e le misure predisposte per fronteggiare eventuali criticità derivanti da nevicate o gelate.
  • Prefettura
Altri contenuti a tema
Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione" Eventi e cultura Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione" Il discorso a Andria in occasione del 4 novembre, reso omaggio ai Caduti e richiamata la lotta quotidiana contro l'illegalità e il degrado nelle città della BAT
Prefettura Barletta Andria Trani: Davide Piancone è il nuovo Capo di Gabinetto Prefettura Barletta Andria Trani: Davide Piancone è il nuovo Capo di Gabinetto La nomina del Prefetto D'Agostino per completare la squadra al servizio del territorio.
Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio Nella "Sala Rossa" del Castello la cerimonia con il Prefetto D'Agostino. Presenti per l'Amministrazione di Trani l'assessora Di Lernia e il comandante Cuocci
Polizia della Bat: cerimonia a Barletta per 138 patenti di servizio, c'è anche Trani Enti locali Polizia della Bat: cerimonia a Barletta per 138 patenti di servizio, c'è anche Trani Giovedì 25 settembre, il Prefetto Silvana D'Agostino consegnerà gli attestati nella Sala Rossa del Castello
2 Antimafia, interdetto un lido a Trani Cronaca Antimafia, interdetto un lido a Trani La misura del Prefetto D'Agostino per rischio di condizionamento da clan locali
Piano Esodo Estivo 2025: la Prefettura di Barletta Andria Trani si prepara al grande traffico Piano Esodo Estivo 2025: la Prefettura di Barletta Andria Trani si prepara al grande traffico Riunione del Coordinamento Operativo Viabilità per fronteggiare le criticità. Previsti "bollini neri" a inizio agosto e controlli rafforzati, con un'attenzione particolare alla chiusura della SP141.
Comitato sicurezza attività intrattenimento e pubblico spettacolo, vertice in Prefettura BAT Cronaca Comitato sicurezza attività intrattenimento e pubblico spettacolo, vertice in Prefettura BAT L’iniziativa scaturisce da apposite indicazioni ministeriali
Xylella a Bisceglie: in Prefettura per seguire l'evoluzione Xylella a Bisceglie: in Prefettura per seguire l'evoluzione Monitoraggio esteso e nuove misure di prevenzione
Trani non dimentica Saverio Lomolino
2 dicembre 2025 Trani non dimentica Saverio Lomolino
Gli studenti della "Baldassarre " di Trani in visita al Senato della Repubblica
2 dicembre 2025 Gli studenti della "Baldassarre" di Trani in visita al Senato della Repubblica
Tornano i bagni pubblici al Mercato di Trani
2 dicembre 2025 Tornano i bagni pubblici al Mercato di Trani
Consiglio Comunale di Trani, Andrea Ferri (FDI): "Basta così? Il Sindaco non ha più una maggioranza "
1 dicembre 2025 Consiglio Comunale di Trani, Andrea Ferri (FDI): "Basta così? Il Sindaco non ha più una maggioranza"
37
Il Consiglio Comunale di Trani salta: manca il numero legale
1 dicembre 2025 Il Consiglio Comunale di Trani salta: manca il numero legale
Corre l'inciviltà al Molo Sant'Antonio, sedie gettate nelle acque del Porto di Trani
1 dicembre 2025 Corre l'inciviltà al Molo Sant'Antonio, sedie gettate nelle acque del Porto di Trani
Trani: la CGIL in campo contro l'epidemia delle truffe
1 dicembre 2025 Trani: la CGIL in campo contro l'epidemia delle truffe
Un Canto di Natale: "Le Vie del Natale " a Trani si accendono con il capolavoro di Dickens
1 dicembre 2025 Un Canto di Natale: "Le Vie del Natale" a Trani si accendono con il capolavoro di Dickens
Rotary Educational a Trani fra architettura e benessere
1 dicembre 2025 Rotary Educational a Trani fra architettura e benessere
Il Consiglio Comunale di Trani ritorna in aula fra polemiche e veleni
1 dicembre 2025 Il Consiglio Comunale di Trani ritorna in aula fra polemiche e veleni
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.