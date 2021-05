Piazza Cesare Battisti si trasforma in zona a traffico limitato

E' stata istituita con provvedimento di Giunta comunale una nuova zona a traffico limitato sulla intera piazza Cesare Battisti, sulla intera area compresa tra via Prologo, via San Nicola e piazza Dogali, vico Palazzo di Giustizia e via Palazzo di Giustizia, con deroga all'accesso per la sosta, limitatamente al numero di spazi consentiti e previa istruttoria resa a cura del Comando di Polizia Locale, ai soli residenti di piazza Cesare Battisti, Via San Nicola, piazza Dogali, vico Palazzo di Giustizia.La deroga non costituisce titolo ad ottenere, nell'area in questione, un adeguato spazio di sosta personalizzato, ma consente solo al residente autorizzato di poter sostare limitamente agli spazi di sosta disponibili.Contestualmente è stata deliberata la soppressione delle aree di sosta a pagamento su piazza Cesare Battisti, compensando il pari numero dei posti auto soppressi con l'istituzione di una nuova area di sosta a pagamento, su via Fra Diego Alvarez e più precisamente dal civico 1 al civico 29.Il provvedimento è stato trasmesso alla società Amet ai fini della realizzazione delle nuove aree di sosta a pagamento (segnaletica orizzontale e verticale) ed è stato dato mandato al Dirigente del Corpo di Polizia Locale di predisporre l'ordinanza modificativa della zona a traffico limitato con relativa segnaletica stradale.La decisione assunta trova conforto della particolarità del luogo. Piazza Cesare Battisti, piccolo gioiello architettonico incastonato a ridosso della Cattedrale, è contornato da edifici di assoluto pregio quali, palazzo Candido (già palazzo della Pretura, edificato nel XVII secolo ed attuale sede della Sezione Civile del Tribunale di Trani), palazzo Sardella (edificato nel XXVIII secolo e sede della Biblioteca Diocesana), Torre Fortificata Barbinelli (dell'XI secolo), oltre a caratteristici locali. In virtù di queste peculiarità, ben si colloca in un'ottica di pedonalizzazione, vietando quindi la circolazione dei veicoli.