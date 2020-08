Piazzolla si esprime sul mercato fermo a Margherita di Savoia: "Un grave danno agli operatori ambulanti"

"Si ripristini lo svolgimento regolare del mercato settimanale, gli ambulanti non possono vedersi ancora negata la possibilità di lavorare". Lo dichiara in una nota l'avv. Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente, in merito alla situazione di incertezza in cui versano tanti operatori ambulanti di Margherita di Savoia a seguito della sospensione del mercato settimanale decisa dal sindaco Lodispoto. Il provvedimento è maturato a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid, ovvero i l'assenza dei divisori in plexiglass, di dosatori per il gel igienizzante e mascherine sul volto degli operatori. Il Primo cittadino di Margherita di Savoia ha annunciato inoltre che se le trasgressioni alle regole dovessero verificarsi ancora, si provvederebbe alla sospensione definitiva del mercato."Perdere giornate lavorative in un momento di grande difficoltà economica per tutti i settori - afferma Piazzolla - è un colpo durissimo per i lavoratori. Comprendo pienamente l'esigenza di rispettare le misure di sicurezza, fondamentali in un momento in cui il virus è ancora tra noi; ma togliere ai lavoratori un giorno di mercato è una decisione estrema e dannosa, che provoca una perdita di incassi per centinaia di migliaia di euro. E le famiglie come vanno avanti nel frattempo? Tra l'altro, il sindaco ha sospeso il mercato settimanale del giovedì anche per il giorno 6 agosto, mentre le normative della Regione ne prevedono lo svolgimento regolare. Non è una giornata festiva, e qualora lo fosse non si può sospendere il mercato, in base alle norme vigenti. Una situazione che si fa ogni giorno più difficile e, intanto, gli operatori ambulanti non sono stati ancora convocati: questo sarebbe già un primo passo per avere qualche risposta in più sul futuro", conclude Piazzolla.